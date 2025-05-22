Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de uçak düştü! Ortalık savaş alanına döndü

ABD'de uçak düştü! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde küçük bir uçak, yerel saatle gece yarısına doğru San Diego’daki bir yerleşim bölgesine düştü. Kazada evler ve çok sayıda araç zarar görürken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), kazaya karışan uçağın Cessna 550 tipi olduğunu ve Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı yakınlarında saat 03.45 sularında düştüğünü açıkladı.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan ekipler, mahallede üç sokağı güvenlik nedeniyle boşalttı.

San Diego Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "bir uçak kazasına müdahale edildiği" ve güvenlik gerekçesiyle bazı sokakların tahliye edildiği açıklandı. Polis, halkı enkaz parçaları ya da "jet yakıtı kokusu" gibi bulgularla karşılaşmaları halinde yetkililere bilgi vermeye çağırdı.

ABD'de uçak düştü! Ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

"DEVASA BİR ENKAZ ALANI OLUŞTU

San Diego İtfaiye Teşkilatında görevli itfaiye şefi yardımcısı, ABC uçağın düşmesiyle birlikte "devasa bir enkaz alanı oluştu" dedi. Cessna tipi uçağın çarpması sonucu birden fazla ev ve park halindeki araçlar zarar gördü.

ABD'de uçak düştü! Ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

TELEVİZYON GÖRÜNTÜLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yerel medya tarafından yayınlanan görüntülerde, uçak düşmesinin ardından alev alan araçlar ve tamamen yanmış bir ev dikkat çekti. Yangın nedeniyle bazı evler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Dış Haberler

Marmarabirlik, ortaklarına 190 milyon lira ödeme yapacakKendini ağaca asmıştı! Arzu'nun ölümüyle ilgili kocasının ardından kayınvalide de tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Miçotakis'ten skandal talep: Türkiye AB Fonuna girmesin diye TBMM’yi hedef aldı - DünyaYunanistan Başbakanı Miçotakis TBMM'yi hedef aldıRus casus ağı deşifre oldu: Brezilya’da başlayan operasyon dünyaya yayılmış - DünyaRus casus ağı deşifre oldu! Operasyon dünyaya yayıldıGazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 29 çocuk can verdi, 6'sı ölümün eşiğinde - Dünyaİsrail, 4 çocuğu daha açlıktan öldürdü!Keşmir’de sıcak saatler: Bir asker çatışmada öldürüldü - DünyaKeşmir’de sıcak saatler: Bir asker çatışmada öldürüldüJaponya bu skandalla çalkalanıyor! Yaklaşık 50 kadına tecavüz eden taksici yakalandı - DünyaÜlke bu skandalla çalkalanıyor! 50 kadına tecavüz eden taksici yakalandıMicrosoft’tan Gazze e-postalarına engel! Şirket soykırımın yanında olduğunu doğruladı - DünyaMicrosoft’tan Gazze e-postalarına engel!
Sonraki Haber Yükleniyor...