ABD'de uçak düştü! Ortalık savaş alanına döndü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde küçük bir uçak, yerel saatle gece yarısına doğru San Diego’daki bir yerleşim bölgesine düştü. Kazada evler ve çok sayıda araç zarar görürken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), kazaya karışan uçağın Cessna 550 tipi olduğunu ve Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı yakınlarında saat 03.45 sularında düştüğünü açıkladı.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan ekipler, mahallede üç sokağı güvenlik nedeniyle boşalttı.

San Diego Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "bir uçak kazasına müdahale edildiği" ve güvenlik gerekçesiyle bazı sokakların tahliye edildiği açıklandı. Polis, halkı enkaz parçaları ya da "jet yakıtı kokusu" gibi bulgularla karşılaşmaları halinde yetkililere bilgi vermeye çağırdı.

"DEVASA BİR ENKAZ ALANI OLUŞTU

San Diego İtfaiye Teşkilatında görevli itfaiye şefi yardımcısı, ABC uçağın düşmesiyle birlikte "devasa bir enkaz alanı oluştu" dedi. Cessna tipi uçağın çarpması sonucu birden fazla ev ve park halindeki araçlar zarar gördü.

TELEVİZYON GÖRÜNTÜLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yerel medya tarafından yayınlanan görüntülerde, uçak düşmesinin ardından alev alan araçlar ve tamamen yanmış bir ev dikkat çekti. Yangın nedeniyle bazı evler kullanılamaz hale geldi.