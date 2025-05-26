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Diyarbakır'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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