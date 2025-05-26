Diyarbakır'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir