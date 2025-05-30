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Sel felaketi Nijerya’yı vurdu! Bilanço ağırlaştı: Çok sayıda ölü var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sel felaketi Nijerya’yı vurdu! Bilanço ağırlaştı: Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 88 kişinin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika kıtasının batısında yer alan Nijerya yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiriyor. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFP’nin haberine göre, Hussaini, seller nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 88 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hussaini, onlarca evin sular altında kaldığı bilgisini paylaştı. Hussaini, kaybolanları bulmak için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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