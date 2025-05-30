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Bu nasıl vicdan! 6 yaşındaki kızını teni ve gözleri için sattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu nasıl vicdan! 6 yaşındaki kızını teni ve gözleri için sattı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Afrikalı Kelly Smith’in, 6 yaşındaki kızı Joshlin’i para karşılığı satması üzerine ekipler harekete geçti. Çocuğun göz rengi ve teni için satıldığı ortaya çıkarken, cani anne ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 

Kan donduran olay, Güney Afrika’nın Western Cape eyaletinde yaşandı.  Kelly Smith 6 yaşındaki kızı Joshlin’in kaybolduğunu belirterek polise başvurdu. 

Bu nasıl vicdan! 6 yaşındaki kızını teni ve gözleri için sattı - 1. Resim

ERKEK ARKADAŞINA BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

Çocuğun yaşadığı bölgede günlerce arama yapan ekipler, kayıp çocuğa dair bir iz bulamadı. Kızının kaybolduğu gün, onu erkek arkadaşı Jacquen Appollis’e bıraktığını söyleyen anne, kızından bir daha haber almadığını bildirdi. 

Bu nasıl vicdan! 6 yaşındaki kızını teni ve gözleri için sattı - 2. Resim

43 BİN LİRAYA SATTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kelly Smith’in, kızını şifacı olduğu iddia edilen bir şahsa bin 100 dolar (yaklaşık 43 bin TL) karşılığında sattığı tespit edildi.

KÜÇÜK KIZ, GÖZLERİ VE TENİ İÇİN İSTENDİ

Görgü tanıklarından biri, küçük kızın, gözleri ve teni için istendiğini bildirdi. Kelly Smith’in yanı sıra erkek arkadaşı Appollis ve arkadaşları Steveno van Rhyn ile bir başka kişi de “çocuk kaçırmak” ve “insan ticareti” suçlamalarıyla yargılandı. Cani anne ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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