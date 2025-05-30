Önce şekerlemelerden, şimdi de peluş oyuncaklardan çıktı! 'En yüksek miktar' olarak kayıtlara geçti

Sri Lanka’nın Bandaranaike Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, peluş oyuncakların içine gizlenmiş 10 kilo 323 gram kokain ele geçirildi.

Ünlü şekerleme markası Haribo’nun Hollanda’da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu tespit edilmesinin ardından bir haber de Sri Lanka’dan geldi.

10 KİLO UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Sri Lanka’nın Bandaranaike Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen bir operasyonda, 38 yaşındaki bir İtalyan vatandaşın valizinden çıkan peluş oyuncaklarda yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde tespit edildi.

KAYITLARA GEÇTİ

Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, bu miktar Bandaranaike Havalimanı’nda bu yıl içinde gerçekleştirilen en büyük kokain yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.