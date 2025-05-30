Haribo'dan uyuşturucu çıktı! Firma ürünleri toplattı, açıklamalar peş peşe geldi...

Alman markası olan şekerleme devi Haribo'nun, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi. Yiyenler kendini kötü hissetti, yapılan incelemede şekerlemelerin içinde esrar olduğu ortaya çıkınca ülkedeki ürünlerin hepsi toplatıldı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tükettikten üyelerin kendini kötü hissettiğini bildirdi. Şikayetleri ise baş dönmesi oldu.

ŞEKERLEMEDEN ESRAR ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde esrar bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. Ancak Haribo, tüm ürünlerini geri çağırma kararı aldı.

Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.

VATANDAŞLAR UYARILDI: TÜKETMEYİN

Hollanda medyasına göre polis, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA’dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “Bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.

SAHTE Mİ DEĞİL Mİ?

Ürünlerin gerçekten Haribo’ya ait mi yoksa sahte mi olduğu henüz kesinleşmedi.

HARİBO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Haribo'dan BBC’ye yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte kontaminasyonun nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi. Şirket, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.