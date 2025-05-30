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Kireçtaşı ocağında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kireçtaşı ocağında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki bir kireçtaşı ocağında, çalışanların üzerine kaya düşmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken ondan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Korkunç olay, Endonezya’nın Cava Adası’nda meydana geldi. Bir kireçtaşı ocağında, çalışanların üzerine kaya düşmesi sonucu en az 13 kişinin öldüğü, 10’dan fazla da yaralı olduğu bildirildi.

Kireçtaşı ocağında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

CİVARDAKİ MADEN OCAKLARININ KAPATILACAĞINI SÖYLEDİ

Batı Java valisi Mulyadi, madeni denetleyen şirketin yasalara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini ancak güvenlik standartlarının yetersiz olduğunu belirterek, kazanın ardından şirketin kapatılmasını emrettiğini söyledi. Mulyadi, "Sadece bu ocağı değil, civardaki diğer ocakları da kapatmaya karar verdim." ifadelerinde bulundu.

Söz konusu ocağın bazı kısımlarının şubat ayında çöktüğü kaydedilirken, bu olayın aynı yerdeki ikinci kaza olduğu bildirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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