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Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Saç ve sakalları buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağrı Dağı, Soğuk Hava, Dağcılık, Buz, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı, temmuz ayında bile dondurucu soğuklarıyla dağcıları sınadı. Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkan dağcılar, eksi 35 derece soğukla karşılaştı.

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştiren bir grup dağcı, hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu doğa şartlarıyla mücadele etti.

Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Saç ve sakalları buz tuttu - 1. Resim

SAÇ VE SAKALLARI BUZ TUTTU 

Yoğun sis, şiddetli rüzgar ve buz kesen havaya rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, yerel dağ rehberi Resul Civaş liderliğinde başarıyla zirveye ulaştı. Saç ve sakalları buz tutan dağcılar için tırmanış unutulmaz bir deneyim oldu.

Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Saç ve sakalları buz tuttu - 2. Resim

"TEMMUZDA EKSİ 35'İ GÖRMEK OLDUKÇA NADİR"

Rehber Civaş, zirvede karşılaştıkları hava şartlarının olağanüstü olduğunu belirterek, "Temmuz ayında eksi 35 dereceyle karşılaşmak oldukça nadir. Sis ve fırtına tırmanışı ciddi şekilde zorlaştırdı ancak ekibimiz büyük bir özveriyle hareket etti. Zirveye ulaşmak hepimiz için gurur vericiydi" dedi.

Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Saç ve sakalları buz tuttu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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