Özgürlük Filosu'nda 3 milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldi

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Alıkonulanlar arasında bulunan ve İtalya'dan yola çıkan Vicdan gemisinde üç milletvekilinin olduğu bildirildi. Kafilede Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi'nden Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca'nın bulunduğu öğrenildi.

Alıkonulan vekillerden henüz haber alınamazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda ne yazık ki müdahale edildi, insanlar İsrail saldırı güçleri tarafından alıkonuldu." diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İSRAİL BİR KEZ DAHA SINIRLARI ÇOK AŞTI" "Yapılan bu saldırı açık şekilde hukuk ihlalidir asla kabul edilemez. Alıkonulan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı. Vicdan gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz. İsrail'in bu kanunsuz eylemine son vermesi konusunda uyarıyoruz. İsrail bir kez daha sınırları çok aştı. 3 değerli arkadaşımızın alıkonulmasını asla tasvip etmediğimizi, bunun dünya kamuoyunda ciddi bir infiale neden olması gerektiğinin altını çiziyor, bu konuda hep birlikte çalışmayı bir tarihi vazife olarak görüyorum."

"TÜRKİYE'YE GETİRİLMELERİ İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNULDU"

Alıkonulan gemide toplamda 21 Türk vatandaşı bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'ye getirilecekler." ifadelerini kullandı.