Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!

Uzun zamandır şaibeli kurultay davası ve 'mutlak butlan' ihtimali ile gündemde olan CHP eski Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini koruyordu.

En son 12 Eylül'de X hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, bugün İsrail'in alıkoyduğu Vicdan gemisindeki aktivistler ve 3 vekil için bir mesaj paylaştı.

"UMUTTUR SİMUD FİLOSU"

Kılıçdaroğlu, "Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine “Dur!” diyebilme cesareti,

Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

"3 VEKİL DEĞİL, 3 MİLYON MEHMETÇİK GELİR"

Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın: Ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, 3 vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur. İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun." ifadelerini kullandı.