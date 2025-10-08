Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu&#039;ndan İsrail&#039;in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir sessizliğini koruyan CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haftalar sonra paylaşım yaptı. İsrail'in Vicdan gemisini alıkoymasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "3 vekilimiz ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın ayaklarına taş değerse 3 vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar" dedi.

Uzun zamandır şaibeli kurultay davası ve 'mutlak butlan' ihtimali ile gündemde olan CHP eski Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini koruyordu.

En son 12 Eylül'de X hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, bugün İsrail'in alıkoyduğu Vicdan gemisindeki aktivistler ve 3 vekil için bir mesaj paylaştı.

"UMUTTUR SİMUD FİLOSU"

Kılıçdaroğlu, "Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine “Dur!” diyebilme cesareti,
Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

"3 VEKİL DEĞİL, 3 MİLYON MEHMETÇİK GELİR"

Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın: Ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, 3 vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur. İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Milli maç heyecanı başladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı - GündemBolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandıFabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu - GündemFabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik olduÖzgürlük Filosu'nda 3 milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldi - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldiKırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi! - GündemKırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - GündemOkulun çatısı, araçların üzerine uçtuFETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı! - GündemFETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...