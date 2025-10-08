Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Ahmet Çakar'a 75 milyon avroluk tazminat davası: Osimhen sözleri olay çıkarmıştı

Galatasaray'dan Ahmet Çakar'a 75 milyon avroluk tazminat davası: Osimhen sözleri olay çıkarmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Ahmet Çakar&#039;a 75 milyon avroluk tazminat davası: Osimhen sözleri olay çıkarmıştı
Ahmet Çakar, Galatasaray, Victor Osimhen, Tazminat Davası, Futbol Haberleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulunan Ahmet Çakar'a tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Çakar'ın Osimhen iddiasının ardından harekete geçen sarı kırmızılılar, ünlü futbol yorumcusuna dev bir tazminat davası açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Kulübü, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında sarf ettiği sözlerinden ardından harekete geçti. 

Ahmet Çakar'ın, "Osimhen’in ciddi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım, umarım doğru değildir" sözlerinin ardından harekete geçen sarı kırmızılılar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli tazminat davasını açmaya hazırlanıyor.

75 MİLYON AVROLUK TAZMİNAT

Galatasaray, Ahmet Çakar'a Victor Osimhen hakkında söylemleri nedeniyle hakkında 75 milyon avroluk bir tazminat davası açacak.

"GALATASARAY SON DERECE ÖFKELİ"

Sarı kırmızılı camianın bu konuda çok öfkeli ve hassas olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Victor Osimhen, Galatasaray Kulübü'nün Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli yatırımını yaptığı, 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı, Avrupa'nın da dikkatle izlediği çok büyük bir süperstar. Böylesine önemli bir isimle alakalı ortaya atılan iddia sonrasında Galatasaray Kulübü de çok ciddi şekilde, hatta bakanlıklarla da görüşerek harekete geçmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli tazminat davası açılacak Galatasaray Kulübü tarafından. Ben, 75 milyon euro'luk tazminat davası açılacağı bilgisini aldım. Galatasaray Kulübü bu konuda çok titiz, hassas ve son derece öfkeli." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DESTEKLİYOR

Ahmet Çakar'dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken sarı kırmızılı taraftarlar, kulübün hamlesinin yerinde olduğunu görüşünde.

Galatasaray'dan Ahmet Çakar'a 75 milyon avroluk tazminat davası: Osimhen sözleri olay çıkarmıştı - 1. Resim

AHMET ÇAKAR NE SÖYLEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, 30 Eylül tarihinde kişisel sosyal medya hesabından, "Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve baba olarak istemem. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuğumda bu rahatsızlığın Süper Lig'de 4-5 siyahi oyuncuda olduğunu, Osimhen'in ise negatif olduğunu söyledi."şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın 2. kupa zaferi: Çok gurur duyuyorum - SporSadettin Saran 17 günde 2 kupa kazandıŞampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe'nin - SporŞampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ı geçen F.Bahçe'ninVe beklenen oldu: Emre Belözoğlu resmen açıklandı - SporVe beklenen oldu: Emre Belözoğlu resmen açıklandıAcun Ilıcalı'nın şampiyonluğa inancı tam - SporAcun Ilıcalı'nın şampiyonluğa inancı tamSüper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu - SporSüper Lig ekibinin yeni başkanı belli olduA Milli Takım'da Uğurcan Çakır gelişmesi - SporA Milli Takım'da Uğurcan Çakır gelişmesi
Sonraki Haber Yükleniyor...