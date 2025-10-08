Galatasaray'dan Ahmet Çakar'a 75 milyon avroluk tazminat davası: Osimhen sözleri olay çıkarmıştı

Galatasaray Kulübü, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında sarf ettiği sözlerinden ardından harekete geçti.

Ahmet Çakar'ın, "Osimhen’in ciddi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım, umarım doğru değildir" sözlerinin ardından harekete geçen sarı kırmızılılar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli tazminat davasını açmaya hazırlanıyor.

75 MİLYON AVROLUK TAZMİNAT

Galatasaray, Ahmet Çakar'a Victor Osimhen hakkında söylemleri nedeniyle hakkında 75 milyon avroluk bir tazminat davası açacak.

"GALATASARAY SON DERECE ÖFKELİ"

Sarı kırmızılı camianın bu konuda çok öfkeli ve hassas olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Victor Osimhen, Galatasaray Kulübü'nün Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli yatırımını yaptığı, 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı, Avrupa'nın da dikkatle izlediği çok büyük bir süperstar. Böylesine önemli bir isimle alakalı ortaya atılan iddia sonrasında Galatasaray Kulübü de çok ciddi şekilde, hatta bakanlıklarla da görüşerek harekete geçmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli tazminat davası açılacak Galatasaray Kulübü tarafından. Ben, 75 milyon euro'luk tazminat davası açılacağı bilgisini aldım. Galatasaray Kulübü bu konuda çok titiz, hassas ve son derece öfkeli." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DESTEKLİYOR

Ahmet Çakar'dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken sarı kırmızılı taraftarlar, kulübün hamlesinin yerinde olduğunu görüşünde.

AHMET ÇAKAR NE SÖYLEMİŞTİ?

Ahmet Çakar, 30 Eylül tarihinde kişisel sosyal medya hesabından, "Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve baba olarak istemem. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuğumda bu rahatsızlığın Süper Lig'de 4-5 siyahi oyuncuda olduğunu, Osimhen'in ise negatif olduğunu söyledi."şeklinde bir paylaşım yapmıştı.