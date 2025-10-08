Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig kart istatistikleri: En centilmen Galatasaray

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’de 8'inci maçların tamamlanmasının ardından milli araya girildi. 8 haftalık süreçte toplam 70 maç oynanırken, takımların kart istatistikleri dikkat çekti. En çok kart gören takım Gaziantep FK, en az kart gören takım ise Galatasaray oldu.

Süper Lig Fair Play tablosunda;Fenerbahçe16 sarı, 1 kırmızı kart ile 7'nci sırada, Beşiktaş 18 sarı, 2 kırmızı kart ile 13'üncü sırada yer alırken, Galatasaray en az kart gören takım oldu.

Süper Lig'in kart istatistiklerinde zirve Galatasaray'ın - 1. Resim

Sarı-kırmızılılar, 11 sarı kart ve 1 kırmızı kartla en centilmen takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın ardından Trabzonspor, 12 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla ikinci sırada yer alıyor.

EN ÇOK KART GÖREN GAZİANTEP FK

Ligin ilk 8 haftasında en fazla kart gören takım olarak Gaziantep FK oldu. Güneydoğu ekibinin oyuncuları 28 sarı kart ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı. Gaziantep FK’yi 24 sarı kartla Kayserispor, 22 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kartla Kocaelispor, 21'er sarı kartla da Çaykur Rizespor ve Eyüpspor takip etti.

Süper Lig'in kart istatistiklerinde zirve Galatasaray'ın - 2. Resim

