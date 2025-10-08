Süper Lig kart istatistikleri: En centilmen Galatasaray

Süper Lig Fair Play tablosunda;Fenerbahçe16 sarı, 1 kırmızı kart ile 7'nci sırada, Beşiktaş 18 sarı, 2 kırmızı kart ile 13'üncü sırada yer alırken, Galatasaray en az kart gören takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, 11 sarı kart ve 1 kırmızı kartla en centilmen takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın ardından Trabzonspor, 12 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla ikinci sırada yer alıyor.

EN ÇOK KART GÖREN GAZİANTEP FK

Ligin ilk 8 haftasında en fazla kart gören takım olarak Gaziantep FK oldu. Güneydoğu ekibinin oyuncuları 28 sarı kart ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı. Gaziantep FK’yi 24 sarı kartla Kayserispor, 22 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kartla Kocaelispor, 21'er sarı kartla da Çaykur Rizespor ve Eyüpspor takip etti.