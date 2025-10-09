Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar?

Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar?

Güncelleme:
Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar?
Altın piyasalarında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. 9 Ekim 2025 Perşembe günü Kapalı Çarşı’da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket ederken, gram altındaki seviyeler dikkat çekti.

Kapalı Çarşı altın fiyatları merak edilirken gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar sorgulanmaya devam ediyor. ABD’de mali dengelere ilişkin endişeler, Fed politikalarına yönelik belirsizlik ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlara göre altının 2025 yılı başından bu yana yüzde 50’ye yakın değer kazanması, küresel ekonomik sistemdeki kırılganlığın da bir sonucu.

Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar? - 1. Resim

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 9 EKİM

Gram Altın: Alış 5.694 TL - Satış 5.799 TL
Çeyrek Altın: Alış 9.329 TL - Satış 9.454 TL
Yarım Altın: Alış 18.658 TL - Satış 18.919 TL
Tam Altın: Alış 37.201 TL - Satış 37.693 TL
Has Altın: Alış 5.723 TL - Satış 5.782 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.206 TL - Satış 5.473 TL
Ata Altın: Alış 38.203 TL - Satış 38.763 TL

Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar? - 2. Resim

GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Kapalı Çarşı’da gram altın 5 bin 799 TL’den, çeyrek altın ise 9 bin 454 TL’den satılıyor. Gün içerisinde fiyatlarda küçük değişimler yaşanırken genel olarak yukarı yönlü seyir sürüyor.

Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar? - 3. Resim

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 37 bin 693 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise 18 bin 919 TL seviyesinde alıcı buluyor. 

