Kapalı Çarşı altın fiyatları 9 Ekim: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar?

Kapalı Çarşı altın fiyatları merak edilirken gram ve çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın ne kadar sorgulanmaya devam ediyor. ABD’de mali dengelere ilişkin endişeler, Fed politikalarına yönelik belirsizlik ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlara göre altının 2025 yılı başından bu yana yüzde 50’ye yakın değer kazanması, küresel ekonomik sistemdeki kırılganlığın da bir sonucu.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 9 EKİM

Gram Altın: Alış 5.694 TL - Satış 5.799 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.329 TL - Satış 9.454 TL

Yarım Altın: Alış 18.658 TL - Satış 18.919 TL

Tam Altın: Alış 37.201 TL - Satış 37.693 TL

Has Altın: Alış 5.723 TL - Satış 5.782 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.206 TL - Satış 5.473 TL

Ata Altın: Alış 38.203 TL - Satış 38.763 TL

GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Kapalı Çarşı’da gram altın 5 bin 799 TL’den, çeyrek altın ise 9 bin 454 TL’den satılıyor. Gün içerisinde fiyatlarda küçük değişimler yaşanırken genel olarak yukarı yönlü seyir sürüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 37 bin 693 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise 18 bin 919 TL seviyesinde alıcı buluyor.