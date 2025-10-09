Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde

Korkunç olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Belediyeye ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar.

Nurullah Güzel’in ifadesine göre, Sülek-Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp toplamak için araçtan uzaklaştığı sırada kamyondan sesler geldiğini duydu. Geri döndüğünde, çöp kamyonunun içinde Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.’nin boğuştuğunu gördü. Olay anında Özkaynak’ın koltukta hareketsiz yattığını, Gökhan M.’nin ise hızla olay yerinden kaçtığını belirtti.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Firari Gökhan M. (Solda) - Hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak (Sağda)

Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYETTEN ÖNCE BİRLİKTE VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.



