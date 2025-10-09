Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde

Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde
Antalya, Manavgat, Çöp Kamyonu, Cinayet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da temizli işçisi Gökhan M., çöp kamyonunda mesai arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten kısa süre önce birlikte video çeken ikilinin görüntüleri dikkat çekerken, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için jandarma çalışma başlattı.

Korkunç olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Belediyeye ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar.

Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde - 1. Resim

Nurullah Güzel’in ifadesine göre, Sülek-Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp toplamak için araçtan uzaklaştığı sırada kamyondan sesler geldiğini duydu. Geri döndüğünde, çöp kamyonunun içinde Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.’nin boğuştuğunu gördü. Olay anında Özkaynak’ın koltukta hareketsiz yattığını, Gökhan M.’nin ise hızla olay yerinden kaçtığını belirtti.

Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde - 2. Resim

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HAYATINI KAYBEDEN MEHMET ÖZKAYNAK
Firari Gökhan M. (Solda) - Hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak (Sağda)

Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde - 4. Resim

CİNAYETTEN ÖNCE BİRLİKTE VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Dizinin akıbeti belli oldu!Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 yaşındaki çocuğunun boynuna bıçak dayayıp, alıkoyan anneye hapis! - 3. Sayfa2 yaşındaki kızını evde alıkoyan anneye 7 yıl hapis!Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaSiirt'te öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 11 yaralıEvinin önünde öldürülen adamın katili, kardeşi çıktı! Daha önce de zıpkınla yaralamış - 3. SayfaEvinin önünde öldürülen adamın katili, kardeşi çıktı!5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü! - 3. SayfaEski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü!Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralı - 3. SayfaYolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralıAyşenur Bedel cinayetinde tüyler ürperten detay! Kızını öldürtmek için ayarladı, yıllar sonra katili oldu - 3. SayfaKızını öldürtmek için tuttuğu kişinin katili oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...