Sağlık ocağında bıçaklı sıra kavgası! 3 kişi yaralandı

Sağlık ocağında bıçaklı sıra kavgası! 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bir aile sağlığı merkezinde hastalar arasında sıra kavgası çıktı. Bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir aile sağlığı merkezinde iddiaya göre hastalar arasında sıra yüzünden kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ocağında bıçaklı sıra kavgası! 3 kişi yaralandı - 1. Resim

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

