Sağlık ocağında bıçaklı sıra kavgası! 3 kişi yaralandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de bir aile sağlığı merkezinde hastalar arasında sıra kavgası çıktı. Bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir aile sağlığı merkezinde iddiaya göre hastalar arasında sıra yüzünden kavga çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar