Dr. Karaca Başaran kimdir? Hayatı ve kariyeri gündemde

Dr. Karaca Başaran kimdir? Hayatı ve kariyeri gündemde

Dr. Karaca Başaran kimdir? Hayatı ve kariyeri gündemde
Dr. Karaca Başaran, plastik ve estetik cerrah olarak, endoskopik yüz estetiği, vücut şekillendirme ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında uzmanlığıyla öne çıkıyor. ABD, İngiltere, Brezilya ve Tayvan gibi dünyanın önde gelen merkezlerinde eğitim almış, yüzlerce ameliyat gerçekleştirmiştir.

Dr. Karaca Başaran, uluslararası deneyime sahip plastik ve estetik cerrah olarak, endoskopik yüz estetiği, vücut şekillendirme ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında deneyime sahip bir cerrahtır. 

2023 yılında profesör unvanını alan Başaran, Levent kendi kliniği vardır. Davul çalmak, basketbol oynamak ve motorsiklet sürmek gibi hobilere sahiptir. Peki, Dr. Karaca Başaran kimdir? İşte tüm ayrıntılar....

Dr. Karaca Başaran kimdir? Hayatı ve kariyeri gündemde - 1. Resim

DR. KARACA BAŞARAN KİMDİR?

Dr. Karaca Başaran estetik alanında tanınan profesör unvanlı bir hekimdir. Başaran’ın 60 üzerinde makalesi, 90 üzerinde bildirisi mevcuttur. 

Dr. Karaca Başaran kimdir? Hayatı ve kariyeri gündemde - 2. Resim

KARACA BAŞARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1979 yılında doğan Prof. Dr. Karaca Başaran, orta ve lise eğitimi Tarsus Amerikan Koleji’inde bitirdi. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’nden doktor ünvanını aldı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığını, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çapa) bölümünde tamamladı. 2017 yılında doçent olan ve ardından 2023 yılında profesör ünvanını alan Prof.Dr. Başaran'ın şu an Levent’de kendi özel kliniği vardır.

