Bursa'daki şantiyede acı olay! Son nefesini kulübede verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir inşaat alanında bekçilik yapan 65 yaşındaki Sebahattin Efe, bekçi kulübesinde ölü bulundu.

Olay, Atariye Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe’nin (65) bulunduğu kulübeye gitti.

SON NEFESİNİ KULUBEDE VERDİ

Efe’yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Efe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

