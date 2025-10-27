Muğla'da peş peşe deprem oldu! Önce Datça sonra Marmaris sallandı

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'daki 4,3'lük depremle yürekler ağza gelmişti, bölgede sismik hareketliğin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz'de gece saatlerinde peş peşe deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Datça ve Marmaris merkezli sarsıntıların ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

DATÇA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Datça'da saat 02:43 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Deprem yerin 19 kilometre altında gerçekleşti, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede son günlerde sıklaşan bu sarsıntılar korkutmaya devam etti.

MARMARİS'TE DEPREM OLDU

Datça'daki depremden 5 dakika kadar sonra Marmaris sallandı. AFAD bu depremin büyüklüğünü de 3,3 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İki depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.