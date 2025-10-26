Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 27 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 300 bin TL değerindeki “FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Brezilya, Arjantin, Almanya ve İtalya yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 27 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir? Şıklar arasında Brezilya, Arjantin, Almanya ve İtalya yer alıyor.

FIFA DÜNYA KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK FİNAL OYNAYAN ÜLKE HANGİSİDİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Brezilya
B. Arjantin
C. Almanya
D. İtalya

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "C" şıkkı Almanya'dır. Çünkü Almanya, FIFA Dünya Kupası tarihinde 8 kez final oynama hakkını elde etmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

