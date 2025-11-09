Haydar Aliyev'in sözü yerine getirildi! 33 yıl sonra taş, Cuma Mescidi'ne kavuştu

Karabağ'daki tarihi Cuma Mescidi, bölgenin Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından onarılarak bu yıl yeniden ibadete açıldı.

Ermeniler tarafından 1992 yılında işgal edilen Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdam'da bulunan Cuma Mescidi tahrip edildi, minareleri "gözlem kulesi" olarak kullanıldı. İşgalin ardından Azerbaycan ordusu tarafından 5 yıl önce kurtarılan bölgedeki 157 yıllık cami, ilk günkü dokusuyla yeniden onarılarak bu yıl hem ziyarete hem de ibadete açıldı.

"Ağdam Ulu Cami" olarak da bilinen tarihi yapıdan işgal döneminde alınarak Haydar Aliyev'e verilen ve bölgenin işgalden kurtarılmasının ardından geri getirilen taş parçası ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Kabe'den getirilerek hediye edilen Kur'an-ı Kerim de camide yer alıyor.

"HAYDAR ALİYEV, BU TAŞIN BU CAMİYE BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİNE SÖZ VERMİŞ"

Ziyaretçilere rehberlik eden Eldar Kerimov, caminin 1868 yılında Azerbaycanlı mimar Kerbelayı Sefihan Karabaği tarafından yapıldığını söyledi.

Bölgenin ve caminin işgal sürecini anlatan Kerimov, "1992-1993 yıllarında bölgemiz ve camimiz işgal edildi. 2020 yılında şanlı ordumuz, Karabağ ve Ağdam'ı kurtarmış, 2020 yılından sonra mescidimiz restore edilmiştir." dedi.

Camide sergilenen Kur'an-ı Kerim ve taş parçasına ilişkin bilgi veren Kerimov, şöyle konuştu: