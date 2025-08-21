Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Oynaması sürpriz olmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica'yı konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Hakeme tepki gösteren Mourinho, "Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı." dedi.

Benfica'nın 10 kişi kalmasını değerlendiremediklerini söyleyen Mourinho, "Kırmızı karttan sonra oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama yapamadık. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu." diye konuştu.

Turun bitmediğini söyleyen Mourinho, "Şu andan itibaren Kocaelispor maçını düşünmeye başlayacağım. İkinci maçta nasıl bir oyun planı olacağına dair şu an bir fikrim yok. Bugün bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Diğer takım daha fazlasını istedi ama istediğini alamadı.Eğer Estadio Da Luz'da elenirsek onları tebrik ederim ama tur bitmedi. Her şey dengede." sözleriyle konuşmasını bitirdi.