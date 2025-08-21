Fenerbahçe elendi mi, turu geçti mi? Şampiyonlar Ligi play-off takvimi merak ediliyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar ve futbolseverler "Fenerbahçe elendi mi, turu geçti mi?" sorusunu araştırıyor.
FENERBAHÇE ELENDİ Mİ, TURU GEÇTİ Mİ?
Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maç olarak oynanıyor. Bu yüzden temsilcimiz Fenerbahçe'nin tur şansı Portekiz'e kaldı. Rövanş maçında Sarı-lacivertliler Benfica'yı yenerse gruplara kalma şansını elde edecek.
BENFİCA FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Müsabakanın galibi Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmeye hak kazanacak.
