Fenerbahçe elendi mi, turu geçti mi? Şampiyonlar Ligi play-off takvimi merak ediliyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler tarafından "Fenerbahçe elendi mi, turu geçti mi?" sorusu merak edildi.