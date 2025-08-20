Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler

Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler
Benfica’nın Fenerbahçe karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, Portekiz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Peki Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? Transfere dair son dakika gelişmeler araştırılıyor.

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’ye karşı sahaya Kerem Aktürkoğlu ile çıkma kararı aldı. Sarı-lacivertli takıma transferi gündemde olan 26 yaşındaki milli yıldızın ilk 11’de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Aktürkoğlu’nun transferi, iki kulüp arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Transferle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Son günlerde Fenerbahçe ve Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için el sıkıştığı iddiaları öne çıkmıştı. Kerem’in sarı-lacivertli takım karşısında ilk 11’de yer alması, transferin tamamlanamayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Her iki kulüpten de konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler - 2. Resim

PORTEKİZ BASININDAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Öte yandan karşılaşma öncesinde Portekiz basınından Record, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden vazgeçtiğini ve milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığını öne sürdü.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler - 3. Resim

