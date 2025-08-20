Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’ye karşı sahaya Kerem Aktürkoğlu ile çıkma kararı aldı. Sarı-lacivertli takıma transferi gündemde olan 26 yaşındaki milli yıldızın ilk 11’de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Aktürkoğlu’nun transferi, iki kulüp arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Transferle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Son günlerde Fenerbahçe ve Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için el sıkıştığı iddiaları öne çıkmıştı. Kerem’in sarı-lacivertli takım karşısında ilk 11’de yer alması, transferin tamamlanamayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Her iki kulüpten de konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PORTEKİZ BASININDAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Öte yandan karşılaşma öncesinde Portekiz basınından Record, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden vazgeçtiğini ve milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığını öne sürdü.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.