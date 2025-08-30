Yayınlanacak kanal belli oldu! Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, Gürcistan - Türkiye maçı hangi kanalda netleşti. Milli maç heyecanı sürerken aday kadro da TFF tarafından duyuruldu!

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde sahne alacak olan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verecek. Tiflis’te oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak stadyum ise Boris Paichadze Ulusal Stadyumu olacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca Exxen platformu üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI ADAY KADRO

A Milli Takımımızın Gürcistan ve İspanya maçları için belirlenen aday kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Kadroda genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli isimler de yer aldı.

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (LOSC Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Rizespor), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye 4 Eylül'deki Gürcistan maçıyla başlayacağı eleme serüveninde ikinci maçını 7 Eylül’de Konya’da oynayacak. Türkiye - İspanya mücadelesi 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılacak ve TV8 ile Exxen’den naklen yayınlanacak.