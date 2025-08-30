A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’teki üçüncü maçında Portekiz’i 95-54 gibi net bir skorla mağlup ederek namağlup yoluna devam etti. Bu galibiyetle birlikte Ay-Yıldızlılar, grubunu ilk 16 turuna kalmayı garantileyerek tamamladı.

TÜRKİYE'DEN EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, Alperen Şengün’ün 14 sayıyla öne çıktığı ilk periyodu 22-13 önde geçti.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncuların katkısıyla farkı iyice açan Türkiye, devreyi 51-27 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte de tempoyu elinde tutan 12 Dev Adam, Ömer Faruk Yurtseven’in pota altındaki etkili oyunuyla farkı daha da artırdı ve final periyoduna 73-37’lik avantajla girdi. Son bölümde dış atışlardaki yüksek isabetle farkı 36’ya kadar çıkaran milliler, rakibine geri dönüş şansı tanımadı.

RAKİP ESTONYA

Portekiz’de başantrenör Mario Gomes, bitime dört dakika kala aldığı üst üste iki teknik faul nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Milli Takım, A Grubu’ndaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45’te Estonya ile karşı karşıya gelecek.