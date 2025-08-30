Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz

- Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli Takım, A Grubu’ndaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45’te Estonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’teki üçüncü maçında Portekiz’i 95-54 gibi net bir skorla mağlup ederek namağlup yoluna devam etti. Bu galibiyetle birlikte Ay-Yıldızlılar, grubunu ilk 16 turuna kalmayı garantileyerek tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz - 1. Resim

TÜRKİYE'DEN EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, Alperen Şengün’ün 14 sayıyla öne çıktığı ilk periyodu 22-13 önde geçti.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncuların katkısıyla farkı iyice açan Türkiye, devreyi 51-27 üstün kapattı.

A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz - 2. Resim

Üçüncü çeyrekte de tempoyu elinde tutan 12 Dev Adam, Ömer Faruk Yurtseven’in pota altındaki etkili oyunuyla farkı daha da artırdı ve final periyoduna 73-37’lik avantajla girdi. Son bölümde dış atışlardaki yüksek isabetle farkı 36’ya kadar çıkaran milliler, rakibine geri dönüş şansı tanımadı.

A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz - 3. Resim

RAKİP ESTONYA

Portekiz’de başantrenör Mario Gomes, bitime dört dakika kala aldığı üst üste iki teknik faul nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Milli Takım, A Grubu’ndaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45’te Estonya ile karşı karşıya gelecek.

