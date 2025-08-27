Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Ev sahibi Letonya'yı devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Ev sahibi Letonya'yı devirdi

- Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası&#039;na galibiyetle başladı! Ev sahibi Letonya&#039;yı devirdi
Basketbol, Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Letonya, Haber
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını cuma günü TSİ 14.45'te Çekya ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Ev sahibi Letonya'yı devirdi - 1. Resim

ŞENGÜN: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Alperen Şengün, turnuvaya iyi başlangıç yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 16 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansa imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyeti AA muhabirine değerlendirdi.

Şampiyonalarda ilk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan Alperen, "Turnuvaya güzel başlangıç yaptık. Bizim için çok önemliydi. Umarım turnuvanın devamında da böyle gideriz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Ev sahibi Letonya'yı devirdi - 2. Resim

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis, Yohan Rosso, Fernando Calatrava

Letonya: Kristaps Porzingis 10, Davis Bertans 6, Rolands Smits 10, Arturs Kurucs 3, Arturs Zagars 11, Rihards Lomazs 16, Andrejs Grazulis 7, Dairis Bertans 6, Kristers Zoriks 4, Mareks Mejeris, Marcis Steinbergs

Başantrenör: Luca Banchi

Türkiye: Shane Larkin 15, Kenan Sipahi 19, Cedi Osman 20, Alperen Şengün 16, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Yurtseven,, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

  1. Periyot: 21-24 (Türkiye lehine)
  2. Devre: 39-47 (Türkiye lehine)
  3. Periyot: 55-72 (Türkiye lehine)
Giresun'da korkunç kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı, can kayıpları var
