A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Ev sahibi Letonya'yı devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını cuma günü TSİ 14.45'te Çekya ile oynayacak.

Alperen Şengün, turnuvaya iyi başlangıç yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 16 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansa imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyeti AA muhabirine değerlendirdi.

Şampiyonalarda ilk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan Alperen, "Turnuvaya güzel başlangıç yaptık. Bizim için çok önemliydi. Umarım turnuvanın devamında da böyle gideriz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.