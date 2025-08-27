Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EuroBasket hangi kanalda?

EuroBasket 2025 mücadeleleri için geri sayım başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Letonya ile yapacak. 12 Dev Adam, Letonya'ya karşı üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Peki, EuroBasket hangi kanalda? İşte mücadelenin yayın bilgileri...

Türkiye ve Letonya, 2025 Avrupa Şampiyonası ilk maçında mücadele edecek. 42. defa yapılacak olan bu turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma olacak.

Avrupa basketbol şampiyonasında ay yıldızlı ekip, rakibine karşı galibiyetle başlangıç yapmak istiyor. Peki, Eurobasket hangi kanalda? İşte EuroBasket 2025 maçı canlı yayın bilgisi...

EUROBASKET HANGİ KANALDA?

EuroBasket TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır.

EuroBasket 2025'teki ilk maç Türkiye ve Lezonya arasında oynanacaktır. TSİ 18.00’de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular vardır;

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

