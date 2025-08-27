Türkiye ve Letonya, 2025 Avrupa Şampiyonası ilk maçında mücadele edecek. 42. defa yapılacak olan bu turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma olacak.

Avrupa basketbol şampiyonasında ay yıldızlı ekip, rakibine karşı galibiyetle başlangıç yapmak istiyor. Peki, Eurobasket hangi kanalda? İşte EuroBasket 2025 maçı canlı yayın bilgisi...

EUROBASKET HANGİ KANALDA?

EuroBasket TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır.

EuroBasket 2025'teki ilk maç Türkiye ve Lezonya arasında oynanacaktır. TSİ 18.00’de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular vardır;

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.