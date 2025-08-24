12 Dev Adam açıklandı! İşte A Milli Basketbol takımının EuroBasket 2025 kadrosu
Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 12 kişilik 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00’da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya’nın başkenti Riga’ya hareket edecek. Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.
Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.
Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.
