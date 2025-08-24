Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 12 Dev Adam açıklandı! İşte A Milli Basketbol takımının EuroBasket 2025 kadrosu

12 Dev Adam açıklandı! İşte A Milli Basketbol takımının EuroBasket 2025 kadrosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
12 Dev Adam açıklandı! İşte A Milli Basketbol takımının EuroBasket 2025 kadrosu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 12 kişilik 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00’da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya’nın başkenti Riga’ya hareket edecek. Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.

12 dev adam açıklandı! İşte A Milli Basketbol takımının EuroBasket 2025 kadrosu - 1. Resim

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz'a bir tepki de Hasan Şaş'tan! “Sen Hangi Dünyada Yaşıyorsun?” - Spor“Sen Hangi Dünyada Yaşıyorsun?”Barış Alper Yılmaz krizinde Volkan Demirel'in iddiası olay oldu: Teklifi açıkladı 'O iş bitti' dedi - SporBarış Alper Yılmaz krizinde olay iddiaBeşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı - SporBeşiktaş ayrılığı duyurdu! Genç futbolcunun yeni takımı...Benfica'dan fotoğraflı 'Kerem' mesajı! "Aktürkoğlu çok 'sinirli" - SporGündem olan iddiaya böyle cevap verdiler!Galatasaray, Barış'ın transfer sürecinde Napoli'nin Osimhen taktiğini benimsemiyor! Yılmaz'da taviz yok - SporNapoli'nin Osimhen taktiği benimsenmiyorBeşiktaş, stoper, kanat ve forvete takviye görüşmelerinde! Kartal atakta   - SporBeşiktaş'ta stoper, kanat ve forvete takviye
Sonraki Haber Yükleniyor...