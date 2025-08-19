Fenerbahçe duyurdu: Sezonu Galatasaray maçıyla açıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık programını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ilk antrenmanı 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak olan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN HAZIRLIK MAÇLARI

4 Eylül Perşembe

19.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Eylül Pazartesi

19.00 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Eylül Cumartesi

19.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17 Eylül Çarşamba

19.30 AEK-Fenerbahçe Beko (SUNEL Arena)

GİRİT TURNUVASI



19 Eylül Cuma

18.00 Fenerbahçe-Kızılyıldız (Heraklion Arena)

21 Eylül Pazar

18.00-20.30 Olympiakos veya EA7 Emporio Armani Milan (Heraklion Arena)