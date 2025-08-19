Fenerbahçe duyurdu: Sezonu Galatasaray maçıyla açıyor
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertli takım, ilk hazırlık maçını Galatasaray MCT Technic ile 4 Eylül'de oynayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık programını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ilk antrenmanı 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak olan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.
FENERBAHÇE BEKO'NUN HAZIRLIK MAÇLARI
4 Eylül Perşembe
19.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Eylül Pazartesi
19.00 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Eylül Cumartesi
19.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17 Eylül Çarşamba
19.30 AEK-Fenerbahçe Beko (SUNEL Arena)
GİRİT TURNUVASI
19 Eylül Cuma
18.00 Fenerbahçe-Kızılyıldız (Heraklion Arena)
21 Eylül Pazar
18.00-20.30 Olympiakos veya EA7 Emporio Armani Milan (Heraklion Arena)
