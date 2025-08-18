UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi
Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica'yı konuk edecek. 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakanın hakemi belli oldu.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, 20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
