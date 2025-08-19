Galatasaray'ın Osimhen ve Icardi planı! Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi

Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan Galatasaray, 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

OSIMHEN 11'E, ICARDI KULÜBEYE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Karagümrük maçında Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi sonradan oyuna alan Okan Buruk, ileri uçta kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor.

İlk 2 hafta forvette Barış Alper Yılmaz'ı kullanan tecrübeli antrenör, Kayseri deplasmanında Nijeryalı santrfor Osimhen'i sahaya sürecek. Okan Buruk, Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'yi ise yine yedek kulübesinde oturtacak.

ICARDİ HAZIR OLUNCA ÇİFT FORVET

Osimhen-Icardi arasındaki tercihini ilk olarak 26 yaşındaki yıldızdan yana kullanan Buruk, yüzde 100 hazır hale geldiğinde Icardi ile çift forvete dönüş yapacak.