Galatasaray'ın Osimhen ve Icardi planı! Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi ilk 11'i büyük oranda belirledi. Hücum hattında değişikliğe gidecek deneyimli çalıştırıcının, sakatlıktan dönen Mauro Icardi ve Victor Osimhen konusunda merak konusu olan kararı ortaya çıktı.
Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan Galatasaray, 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.
OSIMHEN 11'E, ICARDI KULÜBEYE
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Karagümrük maçında Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi sonradan oyuna alan Okan Buruk, ileri uçta kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor.
İlk 2 hafta forvette Barış Alper Yılmaz'ı kullanan tecrübeli antrenör, Kayseri deplasmanında Nijeryalı santrfor Osimhen'i sahaya sürecek. Okan Buruk, Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'yi ise yine yedek kulübesinde oturtacak.
ICARDİ HAZIR OLUNCA ÇİFT FORVET
Osimhen-Icardi arasındaki tercihini ilk olarak 26 yaşındaki yıldızdan yana kullanan Buruk, yüzde 100 hazır hale geldiğinde Icardi ile çift forvete dönüş yapacak.