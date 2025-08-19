Galatasaray, yıldız futbolcusunu isteyen NEOM'a rakamı verdi! Barış'a servet

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan, Barış Alper Yılmaz konusunda el yükseltti… Suudi Arabistan ekibinin 35 milyon avro artı bonuslarla teklif yaptığı G.Saraylı oyuncu için rakamlar revize edildi. Okan Buruk’un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemeyen sarı kırmızılılar, toplam 50 milyon avroluk beklentiyi karşı tarafın istekli tavrı da görülerek biraz daha yukarı çekildi.

Anlaşma gereği satıştan yüzde 20’lik payı eski kulübü Keçiörengücü’ne ödeyecek olan G.Saray, NEOM Kulübü’ne bonservis bedelini 60 milyon avroya çıkardığını bildirdi. Dursun Özbek yönetimi, Keçiörengücü’nün 10 milyon avroluk payının da Suudlar tarafından ödenmesini istiyor.

BARIŞ BEKLEMEDE

Barış Alper cephesinde ise durum Galatasaray’a bağlı. Yıllık 10 milyon avroluk teklif alan Aslan’ın jokeri, kulüp çıkarlarını ön planda tutuyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük hedefler sebebiyle bir sezon daha kalması istenen ve ücretinde iyileştirme yapılmaya hazırlanan Barış Alper Yılmaz, yönetimin kararına saygılı. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa onun açısından sıkıntı görünmüyor. Okan Buruk ise ligin ilk haftalarında yüksek formuyla dikkat çeken ve forvet özelliğini de golleriyle belgeleyen Barış Alper Yılmaz’ı transfer pazarlıklarından uzak tutmak için özel görüşmelerde bulunuyor. Yılmaz da hocasının özel desteğinden mutlu.

GİTMELİ Mİ KALMALI MI?

Barış Alper Yılmaz’ın durumu masada! G.Saray’daki performansı tartışılmaz olan ve sürekli üzerine koyarak ilerleyen millî oyuncu konusunda ‘satılmalı mı, kalmalı mı?’ sorusuna cevap aranıyor. Bir grup “Bu rakamları (bonuslarla 40 milyon avro) bir daha bulmamız zor” derken Okan Buruk ve bazı üyeler de “Onun yerine sattığımız rakamlara oyuncu koyamayız. Bir sezon daha kalıp Şampiyonlar Ligi’nde pazarını artırmalı” düşüncesinde.