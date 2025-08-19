Galatasaray kaleci için rotasını Portekiz'e çevirdi: 20 milyon avroluk teklif

Sky Sports’un haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Costa için Porto’ya 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2019’dan bu yana Porto A takımının kalesini koruyan Costa, kulübün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Galatasaray yönetiminin asıl hedefi hâlen Manchester City’nin kalecisi Ederson. Ancak İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı, sarı-kırmızılılar farklı alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.