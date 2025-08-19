Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray kaleci için rotasını Portekiz'e çevirdi: 20 milyon avroluk teklif

Galatasaray kaleci için rotasını Portekiz'e çevirdi: 20 milyon avroluk teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray kaleci için rotasını Portekiz&#039;e çevirdi: 20 milyon avroluk teklif
Galatasaray, Porto, Transfer, Kaleci, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Porto’nun file bekçisi Diogo Costa’yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli kaleci için 20 milyon avroluk resmi teklif sundu.

Sky Sports’un haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Costa için Porto’ya 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. 2019’dan bu yana Porto A takımının kalesini koruyan Costa, kulübün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Galatasaray yönetiminin asıl hedefi hâlen Manchester City’nin kalecisi Ederson. Ancak İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı, sarı-kırmızılılar farklı alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

