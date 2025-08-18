Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray'ın maçları o tarihte oynanacak

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray'ın maçları o tarihte oynanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray&#039;ın maçları o tarihte oynanacak
Avrupa futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon için geri sayım başladı. Galatasaray’ın doğrudan katılacağı lig aşaması, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Türkiye’nin temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mücadele edeceği bu dev organizasyonun takvimi, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025/26 sezonuyla bir kez daha futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Galatasaray’ın lig aşamasına direkt katıldığı bu sezon, yeni formatıyla dikkat çekiyor. Organizasyonun başlangıç tarihleri ve Galatasaray’ın maç takvimi, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu, 8-9 Temmuz 2025’te 1. eleme turu maçlarıyla resmi olarak başladı. Lig aşaması ise 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak.

Lig aşamasının kura çekimi 28 Ağustos’ta Monaco’da gerçekleşecek. Fikstür ise 29 Ağustos’ta açıklanacak. 

36 takımın mücadele edeceği lig formatında her takımın sekiz farklı rakiple karşılaşıyor. 

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray, Süper Lig şampiyonu olarak 2025/26 Şampiyonlar Ligi’ne direkt lig aşamasından katılma hakkı kazandı. Maçlarına 16-18 Eylül 2025’te başlayacak. Resmi maç takvimi ise 29 Ağustos’ta açıklanacak.

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç tarihleri şu şekilde:

1. Hafta: 16 - 18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21 - 22 Ekim 2025

4. Hafta: 4 - 5 Kasım 2025

5. Hafta: 25 - 26 Kasım 2025

6. Hafta: 9 - 10 Aralık 2025

7. Hafta: 20 - 21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Eleme turu play-off'ları: 17 - 18 ve 24 - 25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10 - 11 ve 17 - 18 Mart 2026

Çeyrek finaller: 7 - 8 ve 14 - 15 Nisan 2026

Yarı finaller: 28 - 29 Nisan ve 5 - 6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

2025/26 Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 67.215 kapasiteli Puskas Arena’da oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

