Yıl boyunca milyonlarca kullanıcının internette ne aradığını gösteren merakla beklenen Google 2025 Arama Trendleri raporu yayımlandı. Peki, Türkiye'de en çok aratılan isimler hangileri? İşte tüm ayrıntılar...

Arama motoru Google, Türk kullanıcılar tarafından en çok aratılan isimleri içeren yıllık raporunu yayımladı. Bu kapsamda 2025 yılında Türkiye'nin gündemine oturan kişiler belli oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARATILAN İSİMLER HANGİLERİ?

Google tarafından açıklanan 2025 yılı arama trendleri raporunda, Türkiye'de en çok aratılan isimler listesinde Osimhen, Leroy Sane, Talisca, Ederson, Lemina ve Diego Carlos gibi yabancı sporcular vardır.

Ayrıca, NBA'de yıldızı parlayan milli basketbolcu Alperen Şengün de en çok aratılan isimler arasına girdi.

Bu isimlerin yanı sıra, iş insanı ve spor yöneticisi kimliğiyle Sadettin Saran, kısa süre içinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek ve gündem başlıklarında yer alan Sevil Akdağ da Türk kullanıcılar tarafından Google'da en çok aratılan isimler arasında yer alarak yılın gündemini belirledi.

Türkiye'de en çok aratılan isimler sırasıyla şunlardır;

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane TaliscaEderson Alperen Şengün Sevil Akdağ Lemina Diego Carlos

