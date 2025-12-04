Google, Türkiye’de 2025 yılının en çok aratılan tariflerini açıkladı. Geleneksel lezzetlerden dünyada popülerleşen tatlılara kadar geniş bir yelpaze dikkat çekti. Mutfak merakı, yılın arama trendlerine damga vururken "nasıl yenir", "tarifler" ve "nesi meşhur" kategorisi dikkat çekti.

Dijital dünyanın en büyük veri kaynağı Google, 2025 yılında Türkiye’de en çok aratılan tarifleri paylaştı. Listede hem yöresel yemekler hem de sosyal medya sayesinde ünlenen tatlılar yer aldı. Mutfak araştırmalarındaki artış, özellikle kalabalık yemek organizasyonlarına, sosyal medya trendlerine ve klasik tariflerin evlere dönüşüne işaret ediyor.

GOOGLE 2025 ARAMA TRENDLERİ EN ÇOK ARATILAN TARİFLER

Google tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye'de tarif kategorisinin zirvesinde Spoonful tarifi yer aldı. Sosyal medyada popülerleşen bu tatlı, pratik hazırlanışı ve şık sunumuyla yılın en çok aranan lezzeti oldu. Onu, büyük davet ve toplu yemekler için sıkça araştırılan 100 kişilik mercimek çorbası tarifi takip etti.

Spoonfool Tarifi 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Lokanta Usulü Beyti Tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi Dubai Çikolatası Tarifi Squid Game Şekeri Tarifi Tulumba Tatlısı Tarifi Ev Baklava Tarifi Dalgona Şekeri Tarifi

Google 2025 arama trendleri: En çok aratılan tarifler, nasıl yenir ve nesi meşhur?

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ARATILAN "NASIL YENİR" 2025

Listeler, Türkiye’de yemek kültürünün iki güçlü eğilime yöneldiğini gösteriyor. Sosyal medya akımlarının mutfağı etkilemesi, diziler, YouTube içerikleri ve yurt dışı akımlarıyla meşhur olan tariflerin popülerliği artıyor. Tariflerin popülerleşmesi yalnızca hazırlanma adımları üzerinden değil, sunum ve tüketme şekilleri üzerinden de merak uyandırıyor.

Kiwano Nasıl Yenir Demirhindi Nasıl Yenir Kinoa Nasıl Yenir Mango Meyvesi Nasıl Yenir Yaban Mersini Nasıl Yenir Adem Elması Nasıl Yenir Tatlı Patates Nasıl YENİR Arı Poleni Nasıl Yenir Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir Longan Meyvesi Nasıl Yenir

Google 2025 arama trendleri: En çok aratılan tarifler, nasıl yenir ve nesi meşhur?

2025 YILINDA EN ÇOK ARATILAN "NESİ MEŞHUR" LİSTESİ

Bolu'nun Nesi Meşhur Ağrı'nın Nesi Meşhur Merzifon'un Nesi Meşhur Mardin'in Nesi Meşhur Gaziantep'in Nesi Meşhur Antalya'nın Nesi Meşhur Bilecik'in Nesi Meşhur Çanakkale'nin Nesi Meşhur Edirne'nin Nesi Meşhur İstanbul'un Nesi Meşhur

Haberle İlgili Daha Fazlası