Baykar ve ASELSAN’ın milli imkânlarla geliştirdiği insansız sistemler, Mavi Vatan’daki müşterek harekat konseptinin yeni bir aşamaya geçtiği kritik bir testte birlikte görev aldı. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3’ün, ALBATROS-S kamikaze İDA ile uzun menzilli komuta bağlantısını kurması, Türk Deniz Kuvvetleri’nin otonom deniz–hava mimarisinde hedeflenen yapının sahada ilk kez çalıştırıldığı an oldu.

Türkiye’nin denizlerdeki insansız sistem kapasitesi yeni bir eşiğe ulaştı. TCG ANADOLU’dan kalkış yapan Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ALBATROS-S Kamikaze İDA'yı uzun mesafeden komuta ederek yeni konseptin başarıyla test edildiği duyuruldu.

Albatros-S, TB3’ten aldığı komutlarla deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi. Bu anlar, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya ve Brezilya askeri heyetleri tarafından da takip edildi.

Baykar’ın duyurduğu bilgilere göre Akdeniz’de gerçekleştirilen testte, TCG Anadolu’dan kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, veri bağı üzerinden ASELSAN Albatros-S Kamikaze İDA’yı yönlendirdi.

TCG ANADOLU’DAN SALVO KALKIŞ: MAM-T, MAM-L VE KEMANKEŞ ATIŞLARI

Antalya açıklarında yürütülen faaliyet kapsamında, iki Bayraktar TB3 eş zamanlı olarak görev sahasına intikal etti.

TB3’lerden ilki, ROKETSAN üretimi MAM-T ve MAM-L mühimmatlarıyla hedef adasına hassas atışlar yaptı.

Diğer TB3 ise Baykar’ın geliştirdiği KEMANKEŞ-1 yapay zekâ destekli mini seyir füzeleri ile hedefi ateş altına aldı.

Her iki platform da belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Görev sonrası TB3’lerden biri TCG Anadolu’ya başarılı şekilde iniş yaptıktan sonra yeniden havalanarak Keşan’a döndü. Diğer TB3 de uçuş planı kapsamında Keşan’a iniş gerçekleştirdi.

GÖREV ZİNCİRİ: TCG ANADOLU–TB3–ALBATROS

Yeni tatbikat kapsamında Bayraktar TB3 bir role uçağı gibi görev alarak TCG Anadolu’daki operatör ile ALBATROS-S arasında iletişim köprüsü kurdu.

Söz konusu kapsamda bir veya birden fazla ALBATROS-S, TB3 üzerinden yönlendirilerek hedef platformlara karşı saldırı görevini icra etti.

Testle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, TB3 ve TCG Anadolu merkezli yeni müşterek harekat doktrinini sahada doğrulamış oldu.

ALBATROS-S’İN VURUŞ GÜCÜ SAHADA KANITLANDI

ASELSAN tarafından geliştirilen ALBATROS platformları, daha önceki bir testte 250 kilogramlık harp başlığıyla bir nakliye gemisini tek atışta imha ederek batırmıştı.

ALBATROS ailesi hem taktik hem asimetrik tehditleri canlandırabilen bir sistem olarak:

Sürü halinde hareket edebiliyor, ATMACA gemisavar füzesi harp başlığı taşıyabiliyor, otonom seyir ve hedef takibi yapabiliyor.

Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı sürüsü projesi olan ALBATROS-S, 2021 ve 2022’de yapılan testlerde hareketli ve sabit hedeflerden sakınarak hedef gemiye yönelmiş ve görevi otonom biçimde tamamlamıştı.

ALBATROS AİLESİ: TÜRKİYE’NİN İNSANSIZ DENİZ GÜCÜNDE YENİ SAFHA

Tatbikatlarda kullanılan ALBATROS ailesi şu modellerden oluşuyor:

ALBATROS-T (5 metre)

ALBATROS-K (11 metre)

ALBATROS-S (7.2 metre)

BAYKAR’IN KÜRESEL BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Baykar, 2003’ten bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütürken gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan elde ediyor.

2023 ve 2024’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı.

Bayraktar TB2, TB3, AKINCI ve KIZILELMA gibi platformlarla dünya pazarında lider konuma gelen Baykar:

Bayraktar TB2 için 36 ülke, Bayraktar AKINCI için 16 ülke olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

TÜRKİYE SAVUNMA EKOSİSTEMİNDE YENİ KONSEPT HAZIR

Bayraktar TB3 ile ALBATROS-S’in müşterek kullanımı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin insansız deniz-hava kabiliyetini sahada üst seviyeye taşıdı. TCG Anadolu’dan yönetilen yapının test edilmesiyle, denizlerde uzun menzilli, otonom ve yüksek hassasiyetli vuruş kapasitesi için yeni bir konsept fiilen ortaya konmuş oldu.

