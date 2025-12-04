Türk savunma ve havacılık ihracatında tarihi bir rekora imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yılın 11 aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını belirtti. Görgün, "Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatında tarihi bir rekor kırıldığını duyurdu. Ocak-kasım dönemi toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemindeki ihracat seviyesinden yüzde 30 daha fazla olduğunu açıklayan Görgün, savunma ve havacılık ihracatında yükselişin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

"Her ay yeni bir başarı hikâyesi yazıyoruz." diyen Görgün, "Ocak-kasım dönemi toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar 733 milyon dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşmıştır. Kasım ayı ihracatımız, geçen yılın aynı döneminde 613,7 milyon dolar seviyesindeyken, yüzde 22 artışla 747 milyon dolara yükselmiştir. Bu ivmeyle birlikte sektörümüz, yalnızca kasım ayındaki artışla değil; yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza atmıştır." dedi.

REKOR 11 AYDA GELDİ

İhracatın 11 ayda rekor kırdığını belirten Görgün, "Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakmıştır. Bu performansla sektörümüz yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini güçlendirmiş, ihracat hacmini genişletmiş, küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz uluslararası iş birliği faaliyetleri; firmalarımızın yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açmıştır" dedi.

"HEDEF İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISINI ARTIRMAK"

SSB olarak hedeflerinden bahseden Görgün, "İhracat yapan firma sayısını artırmak, KOBİ’lerimizi küresel tedarik zincirlerine entegre etmek, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmaktır. Bu başarıya katkı sunan tüm şirketlerimizi ve ekosistemimizin tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, savunma sanayiinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

