Premier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: 28 milyon euroluk yıldız

Premier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: 28 milyon euroluk yıldız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Premier Lig devinden Galatasaray&#039;a! Resmi teklif: 28 milyon euroluk yıldız
Spor Haberleri

Sezon biter bitmez Leroy Sane'yi kadrosuna katan ve yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, savunmanın her bölgesinde görev yapabilen 30 yaşındaki İsviçreli futbolcu Manuel Akanji için Manchester City Kulübü'ne resmi teklifte bulundu.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanan son Süper Lig şampiyonu, Manuel Akanji transferinde dikkat çeken bir hamle yaptı.

Premier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: Menajeri İstanbul'a geliyor - 1. Resim

DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli oyuncu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı.

Premier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: Menajeri İstanbul'a geliyor - 2. Resim

MENAJERİ GELİYOR

Kulüpler arası resmi görüşmeler başlarken; Akanji'nin temsilcisi, sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek.  

Premier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: 28 milyon euroluk yıldız - 3. Resim

AKANJI'NİN MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Borussia Dortmund'dan 2022 yılında transfer olduğu Manchester City'de 136 maça çıkan Manuel Akanji, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Premier Lig'de Wolverhampton ile oynanan mücadelede kadroda yer alan yıldız futbolcu, maçta süre alamadı. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kalp ve tansiyon hastaları için hayati uyarı! Bu alışkanlık böbrekleri bitiriyor...Erzurumlu Şefika nine sözleriyle duygulandırdı: Instagramım da yok, Tiktokum da!
