Premier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: 28 milyon euroluk yıldız

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanan son Süper Lig şampiyonu, Manuel Akanji transferinde dikkat çeken bir hamle yaptı.

DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli oyuncu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı.

MENAJERİ GELİYOR

Kulüpler arası resmi görüşmeler başlarken; Akanji'nin temsilcisi, sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek.

AKANJI'NİN MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Borussia Dortmund'dan 2022 yılında transfer olduğu Manchester City'de 136 maça çıkan Manuel Akanji, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Premier Lig'de Wolverhampton ile oynanan mücadelede kadroda yer alan yıldız futbolcu, maçta süre alamadı.