Herkes Kerem Aktürkoğlu'na odaklanmıştı! Fenerbahçe'den gece bombası... Sessiz sedasız İstanbul'a geldi

Herkes Kerem Aktürkoğlu'na odaklanmıştı! Fenerbahçe'den gece bombası... Sessiz sedasız İstanbul'a geldi

- Güncelleme:
Fenerbahçe'de günlerdir Kerem Aktürkoğlu transferi konuşulurken, listede olan bir başka isim gece yarısı sessiz sedasız İstanbul'a geldi.

Yeni sezona beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Bir süredir Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Dorgeles Nene'yi gece yarısı sessiz sedasız İstanbul'a getirdi. 

Dorgeles Nene, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi. Özel uçak ile gelen hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

Herkes Kerem Aktürkoğlu'na odaklanmıştı! Fenerbahçe'den gece bombası... Sessiz sedasız İstanbul'a geldi - 1. Resim

Bu sezon Salzburg formasıyla 8 maça çıkan Nene, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

 

