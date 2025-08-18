Fenerbahçe, bu sezonda da klasik sıkıntılarla başladı! Üretkenlik problemi

EMİN ULUÇ - Gün oldu stopersiz kaldı, gün geldi sol beksiz sezon açtı. Ali Koç göreve geldiğinden beri kadro yapılanmasında sıkıntı yaşayan, hoca bulduğunda takım kuramayan, iyi kadro yakaladığında hocası yetersiz kalan sarı lacivertliler şimdi de ofansif orta saha yetmezliğinden muzdarip!

Son İsmail Kartal döneminden beri aranan isim hâlâ bulunamamışken, Amrabat, Fred, Szymanski üçlüsünün önünde görev yapan golcüler top göremiyor. Deplasmandaki Feyenoord maçında, En-Nesyri, Duran ve Cenk Tosun rakip ceza sahasında hiç topla buluşamamıştı, Göztepe karşısında ise Fenerbahçe, Talisca’nın kaçırdığı penaltı vuruşu hariç kaleye isabetli şut çekemedi.

TRANSFERSİZ OLMAYACAK

Başkan Ali Koç, Jose Mourinho’nun ısrarla istediği orta saha için müjdeyi verdi, iki de kanat oyuncusu alacaklarını duyurdu. Ancak kritik Benfica mücadelesi öncesi ne gelen var ne giden. Bu arada gönderilmesi gündemde olan Amrabat’ın, geride kalan üç maçta takımın en iyisi olarak ön plana çıkması da düşündürücü. Duran ile En-Nesyri yeteri kadar pas alamamaktan şikayet ederken, orta sahanın yanı sıra kanatların da yeteri kadar çalışmaması endişeye sebep oluyor. Fenerbahçe’de sağ açık ve sol açık transferleri gerçekleşmediği için mecburen bu mevkilerde oynayan Semedo ile Brown forvetleri beslemekte yetersiz kalıyor.

MOURİNHO HEDEFTE

Göztepe’den bir puanı kurtaran Fenerbahçe’de eleştiri okları Jose Mourinho’ya odaklanmış durumda. Portekizli hocanın Feyenoord karşısında yorulan oyuncuları sahaya sürmesi, ilk yarıdaki kötü oyuna rağmen ikinci yarıya değişiklik yapmadan çıkması, sonrasında yaptığı hamleler ve oyunu değiştirmekte aciz kalması tepki çekti.