Göztepe maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cenk Tosun açıklaması

Göztepe maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cenk Tosun açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Göztepe maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe&#039;den Cenk Tosun açıklaması
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tosun'un kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildi.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlaan Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." 

Göztepe maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cenk Tosun açıklaması - 1. Resim

Cenk Tosun, 0-0 sona eren Göztepe - Fenerbahçe maçının 87. dakikasında En-Nesyri'nin yerine oyuna girmişti.

 

Trump'ın 'Bela' paylaşımı kafaları karıştırdı! Ne demek istedi?
