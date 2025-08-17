Göztepe maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cenk Tosun açıklaması

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlaan Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Cenk Tosun, 0-0 sona eren Göztepe - Fenerbahçe maçının 87. dakikasında En-Nesyri'nin yerine oyuna girmişti.