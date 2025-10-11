ABD'de lise mezunlar buluşmasına silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

ABD’nin güneyindeki Mississippi eyaletinde, bir lise “homecoming” (mezunlar buluşması) kutlaması sırasında korkunç bir olay gerçekleşti.

6 ÖLÜ 16 YARALI

Etkinlikte düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Eyaletin farklı bir bölgesinde meydana gelen ayrı bir silahlı saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Leland kentinin Belediye Başkanı John Lee, The Guardian’a yaptığı açıklamada, saldırının cuma gecesi yarısı civarında, lise takımının geleneksel homecoming maçının ardından, kentin ana caddesinde toplanan kalabalık arasında gerçekleştiğini söyledi. Yaralılardan en az 12’sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Eyalet Senatörü Derrick Simmons, olayın maç sonrası kutlamalar sırasında yaşandığını, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu ve helikopterle Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi’ne sevk edildiğini açıkladı. Henüz kimse gözaltına alınmadı; soruşturmayı Mississippi Soruşturma Bürosu yürütüyor.

Yaklaşık 3 bin 800 nüfuslu küçük bir şehir olan Leland’da olayla ilgili incelemeler sürüyor. Polis, kurbanların kimliklerinin henüz açıklanmadığını bildirdi. Belediye Başkanı Lee, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tedavi görenlere başsağlığı diliyoruz. Şehrimiz için dua etmemiz gerekiyor” dedi.

Olayın yaklaşık 320 kilometre güneydoğusundaki Heidelberg kasabasında ise homecoming haftasonu etkinlikleri sırasında çıkan bir başka silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Ayrıca, Leland’ın 64 kilometre güneyindeki Rolling Fork Lisesi’nde de üçüncü bir silahlı saldırı yaşandığına dair doğrulanmamış iddialar bulunuyor. Sharkey County Şerif Ofisi’nin olaya müdahale ettiği, ancak detayların henüz netleşmediği belirtildi.