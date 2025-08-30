Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Kupa ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor maçları heyecanla bekleniyor!

Süper Kupa ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor maçları heyecanla bekleniyor!

Güncelleme:
Süper Kupa ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor maçları heyecanla bekleniyor!
Süper Kupa ne zaman belli oldu! Türk futbolunda yeni bir döneme geçilen Turkcell Süper Kupa 2025 için heyecan giderek artıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni format kapsamında kupa organizasyonunun detaylarını netleştirdi.

Süper Kupa ne zaman yapılacak netleşmeye başladı. Trendyol Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Trabzonspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Samsunspor da Süper Kupa kapsamında mücadele edecek.

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Türk futbolunda heyecanla beklenen Turkcell Süper Kupa 2025 Ocak 2026'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, takımların Avrupa kupalarındaki maç takvimlerini de göz önünde bulundurarak müsabakaların yılın ilk ayında yapılmasına karar verdi.

Karşılaşmalar tarafsız sahalarda ve tek maç eleme sistemiyle gerçekleşecek. Yarı finalde Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmeleriyle futbolseverler büyük bir heyecana tanıklık edecek.

SÜPER KUPA YENİ FORMAT NEDİR?

Bu yıl Süper Kupa, alışılmış düzenin dışında, ilk kez yeni formatıyla oynanacak. TFF’nin aldığı karara göre yarı finalde lig şampiyonu kupa finalistiyle, kupa şampiyonu ise lig ikincisiyle karşılaşacak.

Kazanan takımlar finale yükselerek kupayı kaldırma mücadelesi verecek. Ancak Galatasaray’ın hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanması üzerine, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor da organizasyona dahil edildi. Böylece Süper Kupa 2025’te dört takım yer alacak ve turnuva tek maçlı eleme usulüyle sonuçlanacak.

