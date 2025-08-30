Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Dinamo Zagreb, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek rakiplerini ve maç tarihlerini netleştirdi. 29 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası sarı-lacivertli ekibin rakipleri kesinleşirken, Avrupa macerasının detayları da belli oldu. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman yapılacak belli oldu! Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne 2. torbadan katıldı ve kura çekimi sonucunda ilk maçını Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e karşı oynayacak.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! - 1. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk maçını Dinamo Zagreb karşısında oynayacak. Sarı-lacivertlilerin Hırvat ekibiyle yapacağı kritik mücadele, 24 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe’nin grupta alacağı sonuçlar, sonraki maçlar için de belirleyici olacak. Taraftarlar, karşılaşmanın saat ve yayın bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

24 Eylül: Dinamo Zagreb (Deplasman)

2 Ekim: Nice (Ev)

23 Ekim: Stuttgart (Ev)

6 Kasım: Viktoria Plzen (Deplasman)

27 Kasım: Ferencvaros (Ev)

11 Aralık: Brann (Deplasman)

22 Ocak: Aston Villa (Ev)

29 Ocak: FCSB (Deplasman)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek?İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu! - HaberlerLegia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu!Vizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek? - HaberlerVizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek?Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - HaberlerBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı - HaberlerGalatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? - Haberler2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?Galatasaray - Rizespor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak? - HaberlerGalatasaray - Rizespor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...