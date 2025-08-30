Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman yapılacak belli oldu! Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne 2. torbadan katıldı ve kura çekimi sonucunda ilk maçını Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e karşı oynayacak.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk maçını Dinamo Zagreb karşısında oynayacak. Sarı-lacivertlilerin Hırvat ekibiyle yapacağı kritik mücadele, 24 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe’nin grupta alacağı sonuçlar, sonraki maçlar için de belirleyici olacak. Taraftarlar, karşılaşmanın saat ve yayın bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

24 Eylül: Dinamo Zagreb (Deplasman)

2 Ekim: Nice (Ev)

23 Ekim: Stuttgart (Ev)

6 Kasım: Viktoria Plzen (Deplasman)

27 Kasım: Ferencvaros (Ev)

11 Aralık: Brann (Deplasman)

22 Ocak: Aston Villa (Ev)

29 Ocak: FCSB (Deplasman)