Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı!

Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak sorusu gündemde! Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-lacivertliler, kura çekimine 2. torbadan katıldı ve lig etabında birbirinden güçlü ekiplerle eşleşti. Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde toplam 8 maça çıkacak. Ekip 4 iç saha, 4 deplasman karşılaşması oynayacak.

AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimi 29 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Kura sonucunda Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin maç tarihleri ve saatleri UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

Avrupa Ligi’nde lig aşaması karşılaşmaları 24-25 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Play-off turu kuraları ise 30 Ocak 2026’da çekilecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne 2. torbadan katıldı. Sarı-lacivertlilerin eşleştiği takımlar ise belli oldu.

Dinamo Zagreb (Deplasman)

Aston Villa (İç saha)

Ferencvaros (İç saha)

Viktoria Plzen (Deplasman)

Nice (İç saha)

FCSB (Deplasman)

Stuttgart (İç saha)

Brann (Deplasman)

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu kura çekimi Monako’da yapıldı. Galatasaray’ın rakipleri belli olurken maç tarihleri de açıklandı. Grup karşılaşmaları 18 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026’da sona erecek.

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte, Puskás Arena)

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde güçlü rakiplerle eşleşti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri: