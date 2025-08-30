Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, sahasında golsüz berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti. İlk maçta 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, rövanşta üstünlük sağlayamayınca turnuvadan elendi. Şimdi ise Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu! Legia - Samsunspor maçı ne zaman merak ediliyor.
Legia - Samsunspor maçı ne zaman belli oldu. Karadeniz temsilcisi Avrupa macerasında yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı.
LEGİA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos’a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. İlk maçını Polonya temsilcisi Legia karşısında oynayacak olan Karadeniz ekibi, deplasmanda sahaya çıkacak.
Legia - Samsunspor maçı 2 Ekim tarihinde yapılacak. Kırmızı-beyazlılar Legia mücadelesiyle birlikte Konferans Ligi serüvenine başlayacak.
SAMSUNSPOR'UN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
2 Ekim: Legia (Deplasman)
23 Ekim: Dinamo Kiev (Ev)
6 Kasım: Hamrun (Ev)
27 Kasım: Breidablik (Deplasman)
11 Aralık: AEK (Ev)
18 Aralık: Mainz (Deplasman)
