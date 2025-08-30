Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu!

Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor&#039;un Konferans Ligi fikstürü belli oldu!
Futbol, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Samsunspor, Maç Programı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, sahasında golsüz berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti. İlk maçta 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, rövanşta üstünlük sağlayamayınca turnuvadan elendi. Şimdi ise Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu! Legia - Samsunspor maçı ne zaman merak ediliyor.

Legia - Samsunspor maçı ne zaman belli oldu. Karadeniz temsilcisi Avrupa macerasında yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı.

Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu! - 1. Resim

LEGİA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos’a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. İlk maçını Polonya temsilcisi Legia karşısında oynayacak olan Karadeniz ekibi, deplasmanda sahaya çıkacak.

Legia - Samsunspor maçı 2 Ekim tarihinde yapılacak. Kırmızı-beyazlılar Legia mücadelesiyle birlikte Konferans Ligi serüvenine başlayacak.

Legia - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu! - 2. Resim

SAMSUNSPOR'UN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

2 Ekim: Legia (Deplasman)

23 Ekim: Dinamo Kiev (Ev)

6 Kasım: Hamrun (Ev)

27 Kasım: Breidablik (Deplasman)

11 Aralık: AEK (Ev)

18 Aralık: Mainz (Deplasman)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Denizli'de başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor! Rüzgarın etkisiyle yayılıyorYediemin otoparkında yangın çıktı! Otomobiller ve motosikletler kül oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!Vizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek? - HaberlerVizyon tarihi belli oldu! Buz Devri 6 ne zaman çıkacak, ne zaman vizyona girecek?Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - HaberlerBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı - HaberlerGalatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? - Haberler2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?Galatasaray - Rizespor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak? - HaberlerGalatasaray - Rizespor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...