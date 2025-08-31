Volkan Demirel'den bomba 'teknik direktör' sözleri! "O Fenerbahçe'ye gelirse ben de gelirim..."

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde beklediği başarıyı elde edemedi. Bu sezona da iyi başlangıç yapamayan ve Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı.

Jose Mourinho dün ülkesi Portekiz'e dönerken, boşalan koltuğa kimin oturacağı tartışma konusu oldu. Sarı lacivertlilerin efsane kalecisi ve adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Volkan Demirel’den çarpıcı bir çıkış geldi.

"BİR GÜN MUTLAKA..."

NOW'a konuşan Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLURSA YANINDAYIM"

En doğru adayın Aykut Kocaman olduğunu belirten Volkan Demirel, ses getirecek ifadeler kullandı.

Demirel, "Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık" dedi.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Volkan Demirel, "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı. Daha ötesi mi var? İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" ifadelerini kullandı.