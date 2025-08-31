Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi...

Cengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe&#039;den sonraki adresi...
Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Transfer, Girona, La Liga, Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de yaşadığı talihsiz sakatlıklarla bir türlü çıkış yapamayan Cengiz Ünder'in transfer haberi gündeme damga vurdu. Sarı lacivertlilerin milli yıldızının yeni adresi merak konusu oldu. Peki Cengiz Ünder hangi takıma gidiyor? İşte son dakika transfer haberinin detayları... 

Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan ve çalıştırdığı dönemde Jose Mourinho’nun gözünden düşen Cengiz Ünder'in durumu merak ediliyordu. Son dakika transfer haberi geldi. Milli yıldız başka bir takıma gidiyor, peki adres neresi, detaylar ne? İşte son dakika Transfer haberinin ayrıntıları... Fenerbahçe’nin büyük bir umutlarla Fransız ekibi Marsilya’dan aldığı Cengiz Ünder, sarı lacivertli forma altında beklentileri karşılayamadı. En büyük sebeplerden biri de yaşadığı sakatlıklar oldu. Yıldız futbolcunun başka bir takıma transfer olacağı konuşuldu. 

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

İspanya basınında yer alan habere göre; Transfer döneminin bitimine saatler kala La Liga takımlarından Girona, Cengiz Ünder için harekete geçti.  İspanyol ekibinin transferi satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak bitirmeyi amaçladığı iddia edildi. 

CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar yalnızca 42 resmi maça çıktı ve toplam 1609 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki milli sağ kanat, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistle skora etki etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimiSudan'da bombardıman! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimi - Haberler1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimiBaşakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerBaşakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli olduTrabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler) - HaberlerTrabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?Kerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek? İniş yapacağı havalimanı belli oldu - HaberlerKerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek? İniş yapacağı havalimanı belli olduBarış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildi - HaberlerBarış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildiF1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Hollanda GP ana yarış bugün yapılacak - HaberlerF1 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Hollanda GP ana yarış bugün yapılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...