Cengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi...

Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan ve çalıştırdığı dönemde Jose Mourinho’nun gözünden düşen Cengiz Ünder'in durumu merak ediliyordu. Son dakika transfer haberi geldi. Milli yıldız başka bir takıma gidiyor, peki adres neresi, detaylar ne? İşte son dakika Transfer haberinin ayrıntıları... Fenerbahçe’nin büyük bir umutlarla Fransız ekibi Marsilya’dan aldığı Cengiz Ünder, sarı lacivertli forma altında beklentileri karşılayamadı. En büyük sebeplerden biri de yaşadığı sakatlıklar oldu. Yıldız futbolcunun başka bir takıma transfer olacağı konuşuldu.

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

İspanya basınında yer alan habere göre; Transfer döneminin bitimine saatler kala La Liga takımlarından Girona, Cengiz Ünder için harekete geçti. İspanyol ekibinin transferi satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak bitirmeyi amaçladığı iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar yalnızca 42 resmi maça çıktı ve toplam 1609 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki milli sağ kanat, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistle skora etki etti.