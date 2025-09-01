Fenerbahçe Ederson ile anlaştı mı, Ederson Fenerbahçe’ye gelecek mi merakla taraftarlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yönetim, yaptığı görüşmeler sonucunda üç yıldız futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE EDERSON İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı kaleci Ederson için Manchester City ile anlaşma sağladı.

İngiliz kulübü başlangıçta 15 milyon Euro talep ederken, sarı-lacivertli yönetim 12 milyon Euro’nun üzerine bonus maddeleri ekleyerek resmi teklifini yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

EDERSON FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

32 yaşındaki deneyimli kaleci Ederson Moraes, Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve performansa dayalı bonuslar içeren kontratın ardından Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.